Построенная во время войны Тилигульская ВЭС ДТЭК победила в международном конкурсе Wind Investment Awards

Тилигульская ветроэлектростанция компании ДТЭК Рината Ахметова стала победителем в международном конкурсе Wind Investment Awards за строительство во время войны.

Об этом говорится в сообщении компании.

ДТЭК ВИЭ признан лучшим девелопером года в наземной ветроэнергетике на международной премии Wind Investment Awards 2024 за достижение в строительстве Тилигульской ветроэлектростанции во время полномасштабной войны, говорится в нем.

"Эта награда – признание смелых мужчин и женщин, строивших Тилигульскую ТЭС, и каждого энергетика в Украине, борющегося за свет, в то время как наш враг приносит только тьму", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Напомним, в 2023 году ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью в 114 МВт в 100 км от линии фронта.

Также на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС в Николаевской области. Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.