Имения, здания на Крещатике и огромные "общественные туалеты": чем владеют судьи Печерского райсуда и их родственники

OBOZ.UA продолжает анализировать декларации украинских чиновников. О своем состоянии и расходах отчитались судьи едва ли не самого известного (в первую очередь из-за количества скандальных дел) районного суда – Печерского. В собственности "служителей Фемиды" и их родственников – имения в пригороде Киева, целые здания на Крещатике и даже огромные общественные туалеты в сквере в центре города.

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О том, кто больше всех зарабатывает в Печерском райсуде и каким имуществом владеют "служители Фемиды", читайте в материале OBOZ.UA.

Судья и его состоятельная жена: кто владеет самыми большими домами

Судьи Печерского районного суда, в отличие от парламентариев, не покупают особняков площадью в тысячи квадратных метров. Юридически подкованные "служители Фемиды" выбирают относительно небольшие дома. Самый большой дом в своей декларации среди "служителей Фемиды" в Печерском райсуде указал судья Евгений Хайнацкий. Он задекларировал сразу несколько имений, принадлежащих его супруге – Юлии Кияновской.

Женщина владеет двумя домами в элитном пригороде Киева, в селе Вишенки. Речь идет о недвижимости площадями 352,9 и 381 кв.м (последняя – в совладении вместе с сестрой Викторией Ясеновкой). Судя по фотографиям из космоса, имения расположены рядом, на территории также есть собственный бассейн.

Также жене принадлежат две квартиры в Киеве (площадями 71,8 и 110,2 кв.м). Стоит отметить, что жена судьи – дочь известного черниговского предпринимателя Виктора Кияновского (работает в сферах АПК и пищевой промышленности). В автопарке семьи: BMW X5 2021 года выпуска, BMW X7 2022 года выпуска. Оба авто принадлежат компаниям, которые связаны с женой судьи: ООО АЗС "КРОС" и "Ичнянский бетон".

На втором месте по площади дома оказалась судья Екатерина Середа. Она владеет имением площадью 299 кв.м. в селе Хотяновка. Екатерина Александровна заняла сразу три земельных участка в коттеджном городке "Междуречье". Свой дом она оформила как "дачный" (садовый), при том сделала это в ноябре 2024-го.

Имение судьи находится в едва ли не лучшем месте. Несколько лет назад расследователи объединения "Автомайдан" – PROSUD! сделали фото ее имения с дрона. Судья оформила участки с назначением "для индивидуального садоводства" еще 25 апреля 2013-го. При этом, один из трех участков в тот же день был оформлен на ее сестру Аллу Мартыненко.

Алла Мартыненко работает помощницей судьи в Верховном судьи, а ее муж – чиновник Киевской городской госадминистрации. Мать Екатерины Середы – Татьяна Мартыненко – также имеет участок в селе Хотяновка.

Татьяна Ильева также выбрала себе дом в селе Хотяновка (и также в "Междуречье"). В 2019-м она стала владелицей недвижимости площадью 264,6 кв.м.

Сколько зарабатывают судьи

Печерские районные суды, как и все районные суды, имеют относительно небольшие зарплаты. Больше всего в прошлом году в среднем зарабатывала судья Светлана Смык – 147,7 тыс. грн. "Служительница Фемиды" имеет в собственности две квартиры площадями 76,4 кв.м и 60 кв.м. Кроме того, она имеет безвозмездно право бесплатного пользования квартирой площадью 158,7 кв.м, которая принадлежит Анне Дрич. Дата приобретения права – 11.09.2014. Как удалось выяснить OBOZ.UA, речь идет о квартире площадью 158,7 кв.м в ЖК "Панорама на Печерске".

Квартира такой площади в этом ЖК стоит более 12 млн грн. У судьи таких средств нет. Она не только пользуется квартирой в элитном ЖК, но и пользуется автомобилем, который официально принадлежит Анне Дрич. Речь идет о черном Mercedes-Benz GLE-Class 2016 года. Сейчас такой автомобиль стоит около 40 тыс. долларов. Таких средств у судьи также нет.

На втором месте по уровню зарплат в Печерском райсуде оказался Вячеслав Подпалый – в среднем 147,1 тыс. грн в месяц согласно с декларацией за прошлый год.

Судья Подпалый накануне поновмасштабной войны отправил соратника и кума Путина Виктора Медведчука под домашний арест (откуда он сбежал). С 2008-го он зарегистрирован в общежитии в комнате площадью 10 кв.м в общежитии (принадлежит Печерской районной госадминистрации). Кроме того, он имеет право проживать в квартире площадью 52,4 квм. м. в селе Деремезна Киевской области. Собственного имущества судья не имеет. А вот его отец, 80-летний Валерий Львович Подпалый, имеет значительное состояние.

Отец судьи имеет в собственности объекты стоимостью десятки миллионов гривен. В частности, 372 кв.м. на Крещатике (получил в наследство), а также по документам "общественный туалет" площадью 150 кв.м в сквере на Владимирском проезде, дом площадью 262 кв.м по адресу Владимирский проезд, дом 2. При этом, по указанным объектам открыто уголовное производство, а городские коммунальщики пытались демонтировать здания как незаконно построенные.

Подробнее о скандале вокруг собственности отца судьи, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.