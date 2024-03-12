Поддержка ветеранов и социальная ответственность: 'Метинвест' попал в топ лучших работодателей Украины

Международная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" попала в рейтинг лучших работодателей Украины, составленный изданием OBOZ.UA.

Компания получила номинацию "Работа для Героев" за заботу о ветеранах и условиях их возвращения к работе.

С начала полномасштабного российского вторжения было мобилизовано 9 тысяч сотрудников "Метинвеста", 400 из них уже вернулись к работе.

Группа построила инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу. Эта система идет дальше простой медицинской и психологической помощи.

Стратегия интеграции ветеранов включает в себя:

Подготовку руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. "Метинвест" провел вебинары на тему "Возвращение героев из войны" для 23 тысяч сотрудников и запустил обучение руководителей всех уровней.

Программы переквалификации и наставничество для ветеранов.

Создание объединения и пространства для ветеранов.

В компании отмечают: "С начала войны на востоке Украины и полномасштабного вторжения Группа потеряла часть предприятий, но перестроила бизнес и нашла возможность мобилизовать ресурсы на помощь стране и стать крупнейшим среди украинского бизнеса донором ВСУ. "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова".

Кроме вышеупомянутого, "Метинвест" – это компания, которая заботится о своих сотрудниках.

Кроме конкурентных зарплат для сотрудников "Метинвеста" есть система мотиваций, как предполагает вознаграждения – к зарплатам добавляются премии и бонусы.

Компания имеет корпоративный университет, где сотрудники могут повышать свою квалификацию, а также возможность переселенцев пройти бесплатное переобучение по рабочим профессиям.

Несмотря на войну, "Метинвест" в сентябре 2022 года запустил работу первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника".

Кроме того, существуют и гарантии для мобилизованных:

Обеспечение средствами защиты: бронежилетами, шлемами, зимней одеждой.

Обеспечение по запросам подразделений: дронами, тепловизорами, автотехникой и другим оборудованием.

Оплата лечения раненым работникам.

Помощь с протезированием потерявшим конечности.

Сохранение рабочих мест за всеми мобилизованными.

С начала полномасштабной войны компания продемонстрировала свою устойчивость, мобилизовав ресурсы для помощи стране и своим сотрудникам.