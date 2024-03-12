Поддержка ветеранов и социальная ответственность: "Метинвест" попал в топ лучших работодателей Украины
Международная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" попала в рейтинг лучших работодателей Украины, составленный изданием OBOZ.UA.
Компания получила номинацию "Работа для Героев" за заботу о ветеранах и условиях их возвращения к работе.
С начала полномасштабного российского вторжения было мобилизовано 9 тысяч сотрудников "Метинвеста", 400 из них уже вернулись к работе.
Группа построила инклюзивную экосистему интеграции ветеранов в полноценную жизнь и работу. Эта система идет дальше простой медицинской и психологической помощи.
Стратегия интеграции ветеранов включает в себя:
- Подготовку руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. "Метинвест" провел вебинары на тему "Возвращение героев из войны" для 23 тысяч сотрудников и запустил обучение руководителей всех уровней.
- Программы переквалификации и наставничество для ветеранов.
- Создание объединения и пространства для ветеранов.
В компании отмечают: "С начала войны на востоке Украины и полномасштабного вторжения Группа потеряла часть предприятий, но перестроила бизнес и нашла возможность мобилизовать ресурсы на помощь стране и стать крупнейшим среди украинского бизнеса донором ВСУ. "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова".
Кроме вышеупомянутого, "Метинвест" – это компания, которая заботится о своих сотрудниках.
Кроме конкурентных зарплат для сотрудников "Метинвеста" есть система мотиваций, как предполагает вознаграждения – к зарплатам добавляются премии и бонусы.
Компания имеет корпоративный университет, где сотрудники могут повышать свою квалификацию, а также возможность переселенцев пройти бесплатное переобучение по рабочим профессиям.
Несмотря на войну, "Метинвест" в сентябре 2022 года запустил работу первого в Украине негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника".
Кроме того, существуют и гарантии для мобилизованных:
- Обеспечение средствами защиты: бронежилетами, шлемами, зимней одеждой.
- Обеспечение по запросам подразделений: дронами, тепловизорами, автотехникой и другим оборудованием.
- Оплата лечения раненым работникам.
- Помощь с протезированием потерявшим конечности.
- Сохранение рабочих мест за всеми мобилизованными.
С начала полномасштабной войны компания продемонстрировала свою устойчивость, мобилизовав ресурсы для помощи стране и своим сотрудникам.