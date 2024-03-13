За соцгарантии и страхование работников: АТБ признали одним из лучших работодателей Украины

Корпорация АТБ признана одним из лучших работодателей Украины. Рейтинг составил издание OBOZ.UA. АТБ получило номинацию "Ответственный работодатель" за социальные гарантии и страхование работников.

Корпорацию АТБ наградили в частности за развитие, рост и возможность украинцам строить успешную карьеру в команде отраслевого лидера.

АТБ – крупнейший представитель продуктового ритейла в Украине, с безупречной репутацией надежного и ответственного бизнеса предлагает украинцам стабильную работу с достойной заработной платой, карьерным ростом и всесторонней поддержкой.

"Преимущества работы в команде отраслевого лидера не ограничиваются достойной заработной платой, бонусами и соцпакетом. Работников в АТБ традиционно считают самым ценным капиталом, поэтому создают максимально благоприятные условия не только для эффективной работы, но и для карьерного роста", – отмечают в корпорации.

Преимущества работы в АТБ:

Легальная работа с белой зарплатой и соцпакетом: АТБ гарантирует своим 55 тысячам сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату (размер не разглашается, но отмечается, что она самая высокая в отрасли), а также полный социальный пакет.

Возможность карьерного роста: 85% административного персонала АТБ в свое время приступили к карьере с очередных должностей. Компания предоставляет возможность бесплатного обучения и повышения квалификации в собственных учебных центрах. Ежегодно более 4000 сотрудников получают новые знания и навыки, что способствует их карьерному росту.

Поддержка ветеранов:

АТБ активно участвует в реинтеграции ветеранов, предлагая им рабочие места.

Защита прав сотрудников:

В компании действует горячая линия для жалоб о нарушении прав.

Поддержка мобилизованных:

АТБ гарантирует мобилизованным сотрудникам возвращение на рабочее место после демобилизации. В первый год войны действовала специальная программа помощи семьям мобилизованных, а впоследствии она была интегрирована в общую стратегию компании по поддержке ВСУ.

Возможности для людей без опыта:

АТБ предлагает вакансии для людей без опыта работы, такие как охранники, уборщицы, работники торгового зала. Условием карьерного роста является бесплатное обучение в собственных учебных центрах компании.

Социальная ответственность:

АТБ уже предоставила помощи ВСУ, добровольческим формированиям, медикам, чрезвычайникам и другим более чем на полтора миллиарда гривен. За время войны компания передала на нужды ВСУ сотни тонн провианта, тысячу машин и современных дронов, а также тысячи пакетов несокрушимости жителям деоккупированных населенных пунктов.