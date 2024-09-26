Отель в Буковеле, квартиры и авто класса "люкс": Украина национализирует имущество главного охранника Януковича на 100 млн грн

В Украине собираются национализировать активы стоимостью более 100 млн грн бывшего руководителя охраны президента-беглеца Виктора Януковича Вячеслава Заневского, который перешел на сторону агрессора и прячется в России. Речь идет о денежных средствах, земле, отельном комплексе в Буковеле, автомобилях и другом имуществе.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Отмечается, что уже заявлен иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации таких активов Заневского:

денежные средства;

гостиничный комплекс в Буковеле (площадь – более 1,2 тыс. кв. м);

земельные участки (в том числе в Киевской, Ивано-Франковской областях);

корпоративные права;

квартиры(общая площадь – более 200 кв. м) и паркоместа в Киеве;

транспортные средства, в т.ч. люкосовый автомобиль Mercedes-Benz GL550.

"На основании собранных доказательств в суд направлен иск о применении к экс-руководителю службы охраны президента-беглеца санкций – взыскание в доход государства принадлежащих ему активов", – говорится в сообщении.

Все имущество Заневского в Украине арестовали еще в 2023 году. Тогда речь шла, в частности, о гостинице в Буковеле, земле в Киеве и Крыму, а также коллекционном оружии.

В чем обвинили Заневского: данные следствия

Заневского, как напомнили в Офисе генпрокурора, обвиняют в пособничестве государству-агрессору и незаконном обращении с оружием. По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения он нелегально уехал с подконтрольной Украине территории.

"Находясь на захваченных врагом территориях Донбасса и АР Крым, он помогал своему сыну, сотруднику ФСБ РФ, в поиске патриотически настроенных украинцев на оккупированных территориях. В дальнейшем обвиняемый возглавил службу охраны губернатора Ульяновской области России. В Украине его объявили в розыск", – говорится в сообщении.

Как сообщали ранее СБУ, в июле 2022 года сын Заневского, входивший в состав оккупационных группировок России на временно захваченной части юга Украины, обратился к своему отцу с просьбой посодействовать карательным органам страны-агрессора в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов Вооруженных сил Украины.

Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – "руководителями" оккупационных "МВС" и "госслужбы безопасности" на временно оккупированной Херсонщине. В дальнейшем они передавали оккупантам личные данные местных жителей и способствовали похищению людей. Также Заневский, по данным СБУ, консультировал воинские подразделения РФ по тактике ведения боев против Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине через суд национализируют имущество двух российских олигархов. Активы оценивают более чем в 1 млрд грн. Речь идет о миллиардере Олеге Дерипаске, а также металлургическом и телекоммуникационном магнате Алишере Усмановом.

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