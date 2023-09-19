Около 30% клиентов Sense Bank продолжают пользоваться карточками, у которых истек срок действия

Sense Bank заботится о своих клиентах, поэтому делает все необходимое для их комфорта. Во время действия военного положения банк автоматически продлевает срок действия карт, у которых истек срок использования на 180 дней. В настоящее время около 30% клиентов продолжают пользоваться своими картами, несмотря на истекший срок действия.

По истечении 180 дней Sense Bank дополнительно анализирует транзакции по картам и в случае совершения операций с картой в течение последних двух месяцев, банк продлевает срок использования на тот же период. Таким образом, чтобы в дальнейшем пользоваться картами, у которых истек срок действия, достаточно совершать ими успешные операции.

Однако банк рекомендует своим клиентам при первой возможности осуществить перевыпуск карты, поскольку в отдельных случаях операции по автоматически пролонгированной карте могут быть не успешными. Это зависит от настроек конкретного ресурса (торговца) и/или банка эквайера.

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Выполнить перевыпуск карты можно дистанционно онлайн в Sense SuperApp. Для этого необходимо:

1. Зайти в раздел Продукты;

2. Найти свою карту;

3. Нажать на ее изображение;

4. В меню Управление выбрать "Мне нужна новая карта".

Виртуальная карта после активации уже будет готова к работе, а в случае необходимости физическую платежную карту можно будет забрать в отделении банка или заказать доставку Новой почтой.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс юридических лиц и 85 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.