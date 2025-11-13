ОККО уплатила 18,6 млрд грн налогов за три квартала 2025 года

Группа компаний ОККО заплатила 18 миллиардов 603 миллиона гривен налогов и сборов за январь-сентябрь 2025 года. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 80% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В течение 2025 года ОККО ежеквартально наращивает объемы средств, перечисленных в бюджет. В первом квартале было заплачено 5 миллиардов 369 миллионов гривен, во втором – 5 миллиардов 858 миллионов гривен, в третьем – 7 миллиардов 376 миллионов гривен.

В общем объеме уплаченных за 9 месяцев 2025 года налогов 3,314 миллиарда гривен приходилось на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование), а 15,289 миллиарда гривен – на налоги при импорте товаров.

Если уплаченные компанией налоги с операционной деятельности пересчитать на один автозаправочный комплекс, то выясним, что в среднем каждый АЗК ОККО за три квартала 2025 года уплатил 8 миллионов 305 тысяч гривен, или же по 968,22 тысячи гривен ежемесячно. В пересчете на литр реализованного топлива такие налоговые отчисления составляли 3,16 гривни с каждого литра.

Согласно рейтингу, составленному изданием Delo.ua, группа ОККО входит в топ-10 частных компаний Украины, которые больше всего наполняют государственный бюджет. При этом ОККО является и одним из лидеров по объемам финансовой помощи на поддержку ВСУ и восстановление страны. На эти цели компания задонатила уже более 3 миллиардов гривен.

Справка:

Сеть АЗК ОККО ("Концерн "Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В структуре компании также есть сеть заведений питания в дороге, стационарные и мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов и тому подобное.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины в АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива.

