Обсудили использование доходов от замороженных активов РФ: Зеленский в Нью-Йорке встретился с Мишелем. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Соединенные Штаты встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой встречи стало использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Как отмечается, Зеленский поблагодарил за первый транш на сумму 1,5 млрд евро, который уже удалось получить из доходов от активов РФ.

Стороны обсудили шаги, которые следует предпринять, чтобы реализовать решение по использованию доходов от замороженных российских активов как можно скорее. Речь также шла о полноценном использовании ресурсов Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине для поддержки украинских воинов.

Кроме того, обсуждались путь Украины к членству в ЕС, ситуация на фронте в Украине и, в частности, военные нужды, шаги по укреплению обороноспособности Украины, а также реализация Совместных обязательств безопасности между Украиной и ЕС.

Отдельно стороны уделили внимание продлению санкционного давления на РФ и блокированию любых способов обхода санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия предлагает замораживать активы центробанка России в странах G7 на сумму более 280 миллиардов долларов, что предусматривает поддержку Украины из-за бессрочной заморозки или на определенные периоды. Эти меры призваны обеспечить стабильность и предсказуемость, одновременно усиливая давление на Россию для завершения войны и выплаты репараций.

Лидеры стран G7 еще в июне договорились о коллективном займе Украины в размере 50 млрд долларов, подкрепленном будущими доходами от замороженных российских активов. Но сегодня этот план во взвешенном состоянии, поскольку Соединенные Штаты и Европа все еще пытаются договориться о том, как получить деньги. О происходящем вокруг кредита для Украины за счет замороженных российских финансов – в материале OBOZ.UA.

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