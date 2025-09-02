'Обмен опытом сверхмощный': Тарабарова провела мастер-класс для участников 'Блогер Кэмпа' Фонда Рината Ахметова

"Обмен опытом сверхмощный": Светлана Тарабарова провела мастер-класс для участников "Блогер Кэмпа" Фонда Рината Ахметова

На летней смене "Блогер Кэмпа" Фонда Рината Ахметова состоялась вдохновляющая встреча – к детям пришла певица, композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актриса Светлана Тарабарова. Она провела мастер-класс, который зарядил детей энергией и вдохновением.

Дети внимательно слушали советы артистки, задавали вопросы и делились собственными историями. Светлана Тарабарова рассказала о своем пути в музыке, подчеркнув: каждая мечта может стать реальностью, если ежедневно работать для ее осуществления. Как один из методов самомотивации Светлана предложила кемперам написать на листе свои 10 мечт и каждый день идти к ним.

"Я чувствую, что общение и обмен опытом с детьми является сверхмощным. У детей много вопросов, они хотят услышать экспертное мнение или просто мнение человека, который уже прошел свой путь. Детям важна поддержка, детям важны слова", – поделилась Светлана Тарабарова.

Отдельный блок мастер-класса посвятили теме хейта, с которым сталкиваются публичные люди и пользователи соцсетей. Дети услышали советы, как правильно реагировать на негатив, сохранять внутреннее равновесие и отстаивать собственные границы.

"Относитесь к людям с уважением, как бы хотели, чтобы относились к вам. В этой жизни работает правило бумеранга. Верьте в себя и свои мечты. Я искренне верю в каждого из вас – и вы сможете достичь своей цели", – добавила Тарабарова.

"Блогер Кемп" – это всегда интересные и разнообразные активности, которые помогают украинской молодежи поверить в собственные силы, отдохнуть и оздоровиться на свежем воздухе, найти новых друзей и с уверенностью смотреть в свое будущее и будущее Украины, несмотря на вызовы сегодняшнего дня. Программа "Блогер Кэмпа" включает спортивные игры, квесты, экскурсии, арт-терапию и много активностей на свежем воздухе.

На этот раз среди участников "Блогер Кэмпа" – и те дети, которые были незаконно депортированы в Россию и вернулись домой. Рядом с ними работают квалифицированные психологи, которые прошли специальное обучение по программе "Травма войны" от Фонда.

Благодаря инициативе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей со всей страны смогли отдохнуть, пройти реабилитацию и получить новые впечатления. Всего за 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

