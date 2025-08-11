Недавно была сороковая годовщина со дня смерти прославленного американского экономиста украинского происхождения Саймона Смита Кузнеца (30.04.1901 – 08.07.1985), при рождении – Кузнеца Шимена (Семена) Абрамовича, Нобелевского лауреата по экономике (одного из трех лауреатов Нобелевской премии, чья жизнь была связана с Харьковом, как и Мечникова, а также Ландау).

Его имя носит Харьковский национальный экономический университет, который он в своё время закончил (когда это был ещё Харьковский коммерческий институт), а среди его учеников – еще два нобелевца: "главный" основатель монетаризма Милтон Фридман и один из основателей экономической клиометрики Роберт Фогель.

Огромное влияние Семена Кузнеца на макроэкономику, статистику, демографию, историю экономики признано во всем мире. Его считают одним из наиболее выдающихся представителей неокейнсианства (которое, впрочем, с появлением новой кейнсианской школы уже иногда называют "старым кейнсианством"), или теории неоклассического синтеза.

Две вроде бы "противоположные" макроэкономические модели – [нео]кейнсианство и монетаризм, "во главе" которого был ученик Кузнеца (нобелевца 1971 года) Фридман (нобелевец 1976 года), это на самом деле те две "противоположности" экономической науки (отличающиеся, в частности, взглядом на роль государства в экономике), которые, чередуясь с переменным успехом, и создают вместе ее диалектическое единство. Именно так и взаимодополняют друг друга "эмпирически обоснованное толкование экономического роста" Семена Кузнеца и "монетарная теория" Милтона Фридмана (эти обе формулировки, вторая из которых сокращённая, - "нобелевские").

[Кстати, насчет "экономической нобелевки": это "самая молодая" из всех нобелевских премий, и учредил её не Нобель (умерший в 1896 году), а Банк Швеции (Риксбанк) – в 1969 году в честь своего 300(!!!)-летия, – являющийся, между прочим, не только самым старым центробанком в мире, но и в некотором смысле самым современным, поскольку первым установил отрицательную ставку по депозитам (-0,25%, 2009 год). Присуждает же эту самую престижную экономическую премию Шведская королевская академия наук – в качестве Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (официальное название).]