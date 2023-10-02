НКРЭКУ может утвердить тариф на передачу электроэнергии с нарушением закона, – Трофимец

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет утвердить новый тариф НЭК "Укрэнерго" на услугу по передаче электроэнергии. Однако предложенный размер тарифа продолжит усугублять ситуацию с расчетами перед "зеленой" генерацией.

Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трофимец.

Он рассказал, что 27 сентября состоялось открытое обсуждение проекта изменений в порядке установления тарифа на передачу "Укрэнерго". Это было необходимо, чтобы синхронизировать нормативные акты в связи с изменениями Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии".

"А меняли закон для того, чтобы устранить многолетнюю проблему при установлении тарифа на передачу для "Укрэнерго". Его размер утверждался заниженным из-за того, что Кабмин должен включать в расходы Госбюджета не менее 20% средств от прогнозной генерации электроэнергии из ВИЭ на финансовую поддержку ГП" "Гарантированный покупатель" для оплаты электроэнергии по ВИЭ", – написал он.

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Юрист отметил, что Кабинет Министров еще ни разу не включал такую поддержку в Госбюджет, начиная с 2020 года, тогда как НКРЭКУ всегда учитывает ее и закладывает в тариф "Укрэнерго" на передачу. Он добавил, что по данным "Укрэнерго" именно недостаточность тарифа на передачу стала одной из главных причин по накоплению компанией 49 млрд грн тарифных убытков в период 2019-2020 годов. задолженностями", – подчеркнул Трофимец.

Ранее "Укрэнерго" призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу, чтобы не накапливать новые долги.