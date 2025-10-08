Налоговые льготы на импорт ветрооборудования помогут возобновить строительство ВЭС, – Конеченков

Ветроэнергетическое оборудование должно быть освобождено от уплаты НДС, ведь без этого отрасль не сможет активно развиваться, заявил Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

По его словам, сейчас ситуация остается несправедливой к производителям электроэнергии из ветра, поскольку налоговые льготы распространяются на другие виды возобновляемой генерации, но не на ветер.

"Освободили от НДС солнце, освободили системы хранения энергии, газопоршневые станции, а ветер почему-то оставили в стороне", – отметил Конеченков.

Он отметил, что благодаря Комитету по вопросам энергетики Верховной Рады в конце сентября были зарегистрированы два законопроекта – №14089 и №14090, которые возвращают код для освобождения от НДС ветровых турбин при импорте в Украину.

"Это очень важная вещь, потому что сегодня очень много ветротурбин на границе, и, учитывая очень тяжелую экономическую ситуацию, это очень поможет именно тем, кто строит ветроэлектростанции, ускорить строительство", – сказал он.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус заявил, что Украине нужно продлить действие налоговых льгот на импорт энергетического оборудования, потому что это усилит энергосистему.