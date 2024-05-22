На АЗС "валятся" цены: сколько уже стоит популярное топливо

В Украине продолжает дешеветь дизель. Текущий период снижения цен начался 8 мая – и с тех пор ресурс подешевел более чем на 1 грн/л – до средних 52,85 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают дизель по 47,5-57,49 грн/л. Дороже всего – SOCAR, 57,49 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 55,99 грн/л;

Shell – 55,49 грн/л;

KLO – 55,09 грн/л.

Самые низкие цены зафиксированы в сети Фактор – 47,5 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 49,45 грн/л;

Маркет – 49,49 грн/л;

RLS – 49,8 грн/л;

Motto – 49,98 грн/л.

На рынке ожидают дальнейшего удешевления ресурса

В то же время, на рынке ожидают дальнейшего удешевления ресурса. Причина этого в том, отмечают аналитики Enkorr, что "маржи позволяют".

"Секрет проседания дизеля прост – хорошая наценка. На 20 апреля она составляла 9,19 грн, хотя и уменьшилась за неделю на 0,78 грн/л. Что касается прогнозов, то есть все шансы увидеть дальнейшее снижение цен на дизель, маржи позволяют", – рассказали они.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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