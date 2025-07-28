"Миллиарды для Украины, крохи для фермеров": Орбан шантажирует ЕС бюджетом и выдвинул свои требования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто выступил против идеи победы Украины в войне с Россией. По его словам, проект нового семилетнего бюджета Европейского Союза (ЕС) предусматривает выделение миллиардов евро для Украины, зато европейские фермеры получат лишь "крохи" финансирования, поэтому его нельзя принимать.

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Об этом венгерский премьер заявил в очередном пропагандистском видеоролике. Он требует поставить ЕС "на первое место".

"Брюссельская элита обнародовала семилетний проект бюджета, построенный на логике войны. Миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития. Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их проект – европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место", – сказал Орбан.

Орбан может заблокировать бюджет ЕС

Ранее Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону. Премьер-министр Венгрии неоднократно угрожал его заблокировать – в частности если все замороженные для Будапешта средства не будут разморожены.

Речь идет о миллиардах евро для Венгрии, выплата которых была приостановлена из-за спора о соблюдении верховенства права в стране. "Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия. И пока мы не получим остальные замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет", – предупредил Орбан 26 июля.

Также он раскритиковал ЕС за поддержку Украины, обвинив Брюссель в планах установить в Венгрии "проукраинское и пробрюссельское правительство" на выборах в следующем году.

Венгрия против вступления Украины в ЕС

Перед этим глава венгерского правительства заявил, что вступление Украины в Европейский Союз также якобы может привести к началу более масштабной войны. Он призвал свою страну быть готовой не вмешиваться в конфликт.

"Украину нельзя принимать в Европейский Союз. Это привело бы к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире. Мы должны заключать мирные союзы со всеми, с кем можем", – подчеркнул Орбан.

В то же время он отметил, что Венгрия не может быть заперта ни в одном блоке, поэтому стране нужна необходимость полного национального консенсуса.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии Mol рассматривает возможность поставки нефти из Одессы. Это позволит снизить зависимость страны от российской нефти и диверсифицировать поставки через Адриатику.

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