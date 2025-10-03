УкраїнськаУКР
Льготы на импорт энергетического оборудования эффективны, их надо продлить, – Герус

Мария Шевчук
Украине нужно продлить действие налоговых льгот на импорт энергетического оборудования, поскольку их существование позволяет усиливать энергосистему.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

"В этом году льгота на импортную пошлину и НДС показала свою эффективность. Имеем хорошую динамику по строительству газовой генерации, СЭС и установок хранения энергии", – сказал Герус.

Он напомнил о недавних обстрелах энергетической инфраструктуры Россией и подчеркнул необходимость новых дополнительных проектов и объектов, которые будут делать энергосистему более гибкой, надежной и стабильной.

"Должен быть достаточный запас прочности. Чтобы сохранить динамику инвестиций в энергетический сектор, вместе с коллегами зарегистрировали законопроекты о продлении соответствующих льгот на энергетическое оборудование на 2026 год", – отметил нардеп.

Он уточнил, что продление льгот предложено в законопроектах №14089 и №14090.

Ранее инвесторы в возобновляемую энергетику неоднократно призывали государство улучшить условия налогообложения отрасли для строительства новых мощностей энергетики, в частности ветроэлектростанций.