Крупнейшая немецкая сталелитейная компания Thyssenkrupp Steel выступила против импорта стали из России – там отметили, что вынуждены сокращать собственное производство, но продолжают финансировать военную машину РФ.

"Это гротескно: ЕС разрешает массовый импорт стали из России, тогда как наша отечественная промышленность стонет. Мы сталкиваемся с сокращением рабочих мест, в то же время финансируя российскую военную экономику, покупая слябы. Я не могу объяснить этого ни одному из своих сотрудников", – говорит генеральный директор Thyssenkrupp Steel Деннис Гримм.

По данным Немецкой сталелитейной федерации, импорт стальных слябов и полуфабрикатов из России в ЕС в этом году вырос до 3,56 миллиона тонн по сравнению с 3,26 миллиона тонн в прошлом году.

"Несмотря на всеобъемлющие санкции, российским сталелитейным компаниям разрешено экспортировать продукцию в ЕС в больших масштабах. Это имеет серьезные последствия для производителей стали в Германии и Европе. Учитывая масштабный импортный кризис, с которым сталкивается европейская сталелитейная промышленность, это исключение является абсолютно непонятным и косвенно поддерживает разжигание войны Россией в Украине. Эту лазейку наконец нужно закрыть: если не через санкции, то через эффективные тарифы ЕС на российский металл", – заявила управляющий директор Немецкой сталелитейной федерации Керстин Мария Риппель.

Как известно, Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн т металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун. Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г/г: это обогатило Россию на €1,22 млрд.

Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.