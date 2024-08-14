Украинская налоговая будет автоматически отслеживать счета граждан за границей: что важно знать

С осени 2024 года Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) начнет автоматически получать данные о банковских счетах украинских граждан за границей, которые будут проходить без необходимости отдельных запросов. Такой шаг повысит эффективность контроля над декларированием доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

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Об этом ранее сообщало ГНСУ. С осени 2024 г. Украина присоединяется к международной системе автоматического обмена финансовой информацией. Это означает, что служба будет получать данные о состоянии банковских счетов украинских граждан за границей без необходимости делать специальные запросы или сообщать владельцам счетов.

Начиная с 30 сентября 2024 года Украина начнет получать от налоговых органов других стран информацию о финансовых счетах украинских резидентов. Этот обмен информацией будет осуществляться в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS, устанавливающим правила сбора и передачи информации о финансовых счетах. Украина, как и многие другие страны, обязалась собирать данные от финансовых учреждений и ежегодно делиться ими с другими юрисдикциями-партнерами.

Государственная налоговая служба Украины при поддержке Министерства финансов подготовилась к внедрению этих новых стандартов. Летом 2024 года налоговая служба получила одобрение от глобального форума ОЭСР по управлению информационной безопасностью и обмену информацией для налоговых целей. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина готова на техническом и законодательном уровне для подключения к системам CRS/CbC.

Автоматический обмен информацией предоставит украинской налоговой службе доступ к широкому спектру данных о финансовых счетах украинцев за рубежом, включая информацию о доходах, деятельности компаний, количестве работников и т.п. Это повысит эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Обмен данными будет производиться на ежегодной основе, с учетом информации за предыдущий календарный год. Первый обмен для Украины будет осуществлен до 30 сентября 2024 года и будет охватывать период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023 года.

Благодаря этим шагам Украина станет равноправным партнером по глобальной системе обмена информацией, объединяющей 115 стран, включая все государства-члены ЕС. Это будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и обеспечит лучший контроль за налоговыми обязательствами граждан и компаний.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине постепенно усиливается контроль переводов с карты на карту. Ряд банков еще до анонсированного решения НБУ ввели лимиты и по суммам, и по количеству транзакций. Доступ к информации о банковских переводах могут получить и налоговики.

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