'Киевстар' разрешил подключение eSIM с контрактом через Дію и BankID

Теперь заказать eSIM с контрактным подключением в Киевстар можно онлайн с помощью идентификации через сервис НБУ BankID или шеринг документов через приложение "Дія".

Раньше для оформления eSIM с контрактным подключением нужно было лично посещать магазин Киевстар или подписывать необходимые документы через курьера. Сейчас это можно сделать за счет онлайн идентификации. Эта процедура существенно облегчит процесс подключения, а также позволит подключать контракт абонентам, находящимся за границей и не имеющим возможности посетить магазин Киевстар.

Чтобы оформить eSIM с контрактом, нужно на сайте интернет-магазина Киевстар выбрать контрактный тариф. С помощью BankID или Действия абонент может скачать необходимые документы, заполнить форму и подписать контракт онлайн с помощью графической подписи. После этого он получит QR-код для установки eSIM.

Напомним, что контрактная форма обслуживания имеет ряд преимуществ перед номером подписки:

номер контрактного абонента прикрепляется к конкретному лицу. Итак, мошенники не смогут им воспользоваться;

на один счет можно подключить до 5 номеров, а платежи можно производить с отсрочкой;

стоимость тарифов контракта ниже, а наполнение - больше;

до конца марта подключить или перейти на контрактный номер можно за 1 грн., а следующие 3 месяца платить по акционной цене.

Благодаря технологии eSIM, пользователь может иметь несколько номеров на одном смартфоне, не переживая за наличие слотов в девайсе. Также eSIM не имеет срока давности, поэтому ее не нужно обновлять.

В целом, на данный момент 337 тыс. абонентов выбрали eSIM, а eSIM с контрактной формой обслуживания использует 75 тыс. пользователей.