Канада ввела новые санкции против союзников Путина: первые детали от Трюдо

Канада ввела новые санкции против ключевых союзников страны-агрессора РФ. Речь идет о парамилитарных организациях, их лидерах и других лицах, которые помогают Кремлю вести войну против Украины.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на официальной странице в соцсети X. По его словам, он объявил о новых санкциях во время саммита в Лондоне 2 марта.

Трюдо также заявил, что пособиям РФ не будет позволено продолжать войну в Украине.

"В Лондоне я объявил о новых санкциях против ключевых союзников Кремля – парамилитарных организаций, их лидеров и других лиц, помогающих России вести войну в Украине. Мы не позволим пособиям России продолжать это незаконное вторжение", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Трюдо поддержал президента Украины Владимира Зеленского после скандала в Белом доме. Он подчеркнул, что украинский лидер лишь подчеркнул очевидное – то, что диктатор Владимир Путин является лжецом и преступником, которому нельзя доверять.

А президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер на саммите в воскресенье предложили перемирие для Украины в месяц. Это должно происходить "в воздухе, море и энергетике".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!