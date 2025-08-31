Инвесторам необходимо знать четкие сроки погашения долгов за зеленую энергию, – Соколовский

Инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за произведенную электроэнергию в 2022 году, заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"Действительно, мы имеем долг 65,5% за 2022 год. Мы понимаем, что в 2022 году ситуация была слишком тяжелая как для всей страны, так и для энергетической отрасли, и в частности для сектора ВИЭ ... И мы должны, скорее всего, принять отдельный закон, который будет предусматривать четкий график погашения задолженности, возникшей в 2022 году", – заявил Соколовский.

По его словам, государство уже частично обеспечило необходимые инвесторам потребности – новые долги не возникают и уплачиваются долги прошлых лет. По мнению эксперта, это движение надо продолжить до полного погашения.

"А для того, чтобы погасить старые долги и для того, чтобы компания "Укрэнерго" рассчитывалась вовремя с "Гарантированным покупателем", нужна помощь наших западных партнеров", – считает Соколовский.

Он считает, что среди вариантов решения проблемы может быть выпуск облигаций или же непосредственно финансовая помощь со стороны ЕС.

Как сообщалось, по состоянию на июнь 2025 года задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляла более 23 млрд грн.