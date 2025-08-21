'Интерпайп' присоединился к проекту зеленой энергетики в проливе Ла-Манш

Украинская промышленная компания "Интерпайп" отгрузила почти 250 тонн бесшовных труб по заказу испанского клиента для строительства морской ветровой электростанции в проливе Ла-Манш, вблизи коммун Ле-Трепор и Дьепп во французском регионе Нормандия, сообщает UAProm со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в пресс-релизе, трубная продукция служит основой для платформ для швартовки лодок на каждой из 62 ветровых турбин. В рамках заказа изготовили широкий диапазон размеров труб, от 101,6 мм до 419,1 мм в диаметре.

"В нашем портфеле уже есть несколько завершенных поставок для геотермальных и ветровых электростанций. Суровые условия эксплуатации, такие как морская вода в этом случае, всегда требуют продукции с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Наши бесшовные трубы из стали марки E355+N/S355NH, изготовленные по стандартам EN 10297/EN 10210, отвечают всем дополнительным требованиям заказчика по механическим свойствам и химическому составу", – отметил Хорхе Руис, менеджер по продажам труб "Интерпайп".

Строительство ветровой электростанции началось в январе 2024 года, а завершить проект планируют в конце 2026 года. После ввода в эксплуатацию она будет поставлять "зеленую" электроэнергию для более 850 тыс. человек.

Ранее "Интерпайп" впервые поставил трубы для оффшорных работ в Турции. Также компания наладила поставки трубной продукции для соляных шахт в Италии. Кроме того, Интерпайн выступил поставщиком труб премиального сегмента для газодобычи в Румынии.