Государство должно платить за пассажиров железной дороги в Украине, – Прохорченко

Прямое бюджетное финансирование пассажирских перевозок является самой эффективной моделью государственной поддержки железнодорожной отрасли, считает доктор технических наук, профессор Андрей Прохорченко в блоге на ЦТС.

"В условиях широкомасштабной войны государство уже обеспечивает финансирование убытков пассажирского сегмента "Укрзалізниці". Это нормальная международная практика, ведь железная дорога выполняет важную социальную функцию", – говорится в колонке эксперта.

По его мнению, практика перекладывания бремени пассажирских расходов на прибыльные грузовые перевозки является устаревшей. Мировой опыт показывает, что прозрачные государственные дотации позволяют повысить качество обслуживания, сохранить тарифную доступность и обеспечить устойчивую мобильность граждан.

Прохорченко подчеркнул, что в ЕС и США функционируют механизмы контрактов на общественно важные перевозки (PSO), которые позволяют компенсировать расходы перевозчиков, не нарушая конкурентную среду.

Украинская железная дорога системно убыточна из-за пассажирских перевозок. В этом году государство взяло некоторые обязательства перед "Укрзализныцей". Эксперты ожидают аналогичного решения и на 2026 год.