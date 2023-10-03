Горняки шахты 'Краснолиманская' объявили бессрочную забастовку из-за действий Минэнерго

Шахтеры ГП "ПК "Краснолиманская" 3 октября объявили бессрочную забастовку и прекратили добычу угля, а 200 находящихся под землей горняков не планируют подниматься наружу. Митингующие подчеркнули, что были вынуждены прибегнуть к этому из-за крайне непрофессиональных действий Министерства энергетики Украины. Речь идет о назначении и.о. директора шахты Сергея Сивцова, распоряжение по которому подписал министр энергетики Герман Галущенко.

Шахтеры подчеркнули, что никаких оснований увольнять предыдущего руководителя и назначать нового у министерства не было. Ведь предприятие прибыльно, и, по итогам 2022 года, уплатило в бюджеты всех уровней 581,2 млн грн налогов.

В частности, напрямую было уплачено 361,7 млн грн НДС, 114,1 млн грн налога на прибыль, 32,1 млн грн ренты за пользование недрами и 38,7 млн грн ЕСВ. Кроме того, было уплачено 34,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и военного сбора.

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"Действия Министерства энергетики у нас вызывают огромную обеспокоенность и возмущение. Шахта демонстрирует хорошие показатели по добыче угля и по доходам, которые получает государство. Мы не понимаем, зачем внезапно заменять руководителя, когда все и так хорошо работает? Да еще и перед началом отопительного сезона "Все выглядит так, будто в Минэнерго решили поставить "своего" человека для внедрения определенных "схем". То есть фактически чиновники ставят под угрозу энергетическую безопасность государства перед началом отопительного сезона, лишь бы еще и здесь начать наживаться", – отметили горняки.

Митингующие добавили, что продолжат бастовать до тех пор, пока Минэнерго не прекратит попытки сменить руководство шахты.

Также горняки подчеркнули, что готовят обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в Службу безопасности Украины и правоохранительные органы относительно ситуации, которая сложилась на шахте.