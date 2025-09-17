ГИГ заявила о непрозрачности конкурсов АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов готовит конкурсы по отбору управляющих недровыми активами. Компания Геологическая инвестиционная группа публично объявила о намерении принять участие в нескольких таких конкурсах и обратилась в агентство с официальными запросами, чтобы получить базовую информацию об активах, которые сейчас находятся под управлением АРМА.

Однако на все обращения компания получила отказы. Агентство сослалось на "тайну следствия". Тогда как официальная позиция на сайте АРМА свидетельствует о противоположной точке зрения.

"Парадокс. Мы – потенциальные участники конкурса, однако даже не имеем доступа к базовой информации: финансовой отчетности или корпоративной структуры активов. Несколько раз в течение трех месяцев наша команда посылала запросы сразу по нескольким активам – и никакой информации. И так было не только при предыдущем руководстве АРМА, но и при нынешнем", – подчеркнули в компании.

По мнению бизнеса, без одинакового доступа к данным конкурсы превращаются в формальность: одни участники идут "вслепую", а другие получают необоснованное преимущество. Это в свою очередь свидетельствует уже не о конкуренции, а о незаконных практиках и злоупотреблениях. В результате проигрывает не только бизнес, но и государство, которое ожидает эффективного управления активами.