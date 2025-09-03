Форум Промышленников: Сделано в Украине – это событие от Forbes, посвященное украинской индустрии

12 сентября в Киеве состоится Форум Промышленников от Forbes Ukraine. Форум объединит на одной сцене владельцев и топ-менеджеров промышленных компаний.

Это концентрат опыта тех, кто производит, строит, инвестирует и адаптируется к реальности войны. На форуме будут говорить об эффективности, инвестициях и масштабировании.

Среди ключевых тем:

Большая картина. Как бизнес адаптируется к реалиям войны и сотрудничает с государством.

Инновации. Технологии, парки, кластеры, HR – инструменты, которые работают уже сейчас.

Инвестиции. Кто строит заводы сегодня – и как привлечь финансирование.

Среди спикеров: Василий Хмельницкий, основатель UFuture; Александр Мироненко, операционный директор группы "Метинвест"; Оксен Лисовой, министр образования и науки, Константин Ефименко, президент Biopharma; Александр Соколовский, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"; Олег Аверьянов, владелец "Пожмашина"; Юлия Плиева партнер, СЕО в Apple Consulting и другие.

Не упустите возможности услышать конкретные инструменты, которые уже работают: от релокации производства и финансирования новых цехов до партнерства с государством и привлечения мигрантов.

Билеты можно приобрести по ссылке.