ФК 'Полісся' и VODA UA объявили о партнерстве

Бренд питьевой воды VODA UA стал новым водным партнером футбольного клуба "Полісся".

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Об этом сообщает ФК "Полісся" в своем Instagram.

"Представляем нового водного партнера! VODA UA – настоящий украинский бренд питьевой воды высокого качества. Ключевая цель нашего партнерства – поддержка водного баланса коллектива ФК "Полісся". От игроков и игроков до болбоев", – говорится в сообщении футбольного клуба.

Подписанный контракт будет действовать на период футбольного сезона 2024-2025.

Питьевая вода VODA UA не подлежит никакому химическому воздействию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.

Напомним, VODA UA активно поддерживает разные социальные и культурные проекты. Компания является официальным партнером футбольного клуба "Шахтер", снабжая игроков и болельщиков качественной водой.

Также ранее компания стала партнером Федерации хоккея Украины.