Филиндаш: будущее экономики Украины после войны – развитие реального сектора

В послевоенный период Украине необходимо развивать реальные сектора экономики. В свою очередь иностранный капитал и западные страны заинтересованы в получении права собственности на украинскую землю. Об этом пишет политолог Евгений Филиндаш.

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Эксперт акцентирует внимание на спекулятивном характере современной глобальной рыночной экономики. "Это прямое следствие многолетней политики по надуванию финансовых пузырей, в чём особенно преуспели в США. За последние 4 года суммарная стоимость акций американских компаний удвоилась, при этом ВВП за тот же период вырос только на 28%. Таким образом, беспрецедентный рост стоимости американских активов был обусловлен не экономическим бумом, а чисто спекулятивными явлениями. Это и есть то самое надувание финансового пузыря, внутри которого пустота: триллионы долларов, крутящиеся на фондовом рынке, не подкреплены реальными ценностями", - подчеркивает Филиндаш.

По мнению политолога, такая ситуация приводит к поглощению, при помощи "надутых" денег, экономик целых стран, особенно периферийного капитализма, к которым относится теперь и Украина. "Заработав "из воздуха" миллиарды долларов, их потом обменивают, в том числе, на реальные активы – землю, полезные ископаемые, производства. Недаром в Украине несколько лет назад был отменен мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения – одного из немногих оставшихся богатств страны", - пишет эксперт.

"Будущее экономики Украины после войны и прихода новой власти – не в поглощении её спекулятивным иностранным капиталом, а в развитии реального сектора и грамотном соединении социалистических и рыночных элементов в интересах большинства граждан", - резюмирует Филиндаш.

Напомним ранее Филиндаш заявлял, что главная цель Трампа – новая индустриализация США. Сейчас страна живет в долг.