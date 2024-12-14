"Зимнюю 1000" можно потратить на автомойку, гостиницу или аренду яхты – и все это за наши налоги: нардеп указал на "интересный перечень"

"Зимову єПідтримку" в 1000 грн можно потратить на рестораны, фотосессии, аренду яхты, гостиницу и даже автомойку. И все это происходит на средства налогоплательщиков.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Народный депутат проанализировал перечень услуг, на которые можно потратить полученную помощь со счета "Национальный кэшбек".

Из бюджета (наполняемого налогами всех украинцев) "зимнюю поддержку" можно потратить:

на аренду яхты

пятизвездочные отели Hyatt или Fairmont

автомойку

автогражданку

рестораны

фотосессии

"И все это зимняя поддержка и за средства налогоплательщиков", – отметил Железняк.

Как можно оформить заявку через "Дію"?

"Дію" нужно обновить, потому что новые сервисы появляются после обновления приложения. После этого на главном меню появится плашка "Зимова єПідтримка". Надо зайти в этот раздел, выбрать карту, на которую будет производиться выплата. Это такая же карта, которая используется для программы "Национальный кэшбэк".

"То есть если у вас уже есть эта карта, то вы просто ее выбираете. Если вы еще не включились в программу "Национальный кэшбек", "Дію" вам предложит перейти к одному из 14 банков-партнеров, и в приложении банка оформить себе карту "Национальный кешбек". Далее нужно отметить, что средства вам будут поступать на эту карту и подать заявку на детей. "Дія" автоматически подтянет свидетельства о рождении детей, но если цифрового свидетельства нет, то можно ввести номер свидетельства ребенка, "Дія" проведет верификацию", – объясняет замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы похищать данные и средства граждан. Схема работает по рассылке подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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