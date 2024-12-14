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"Зимнюю 1000" можно потратить на автомойку, гостиницу или аренду яхты – и все это за наши налоги: нардеп указал на "интересный перечень"

Александр Литвин
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
Сколько украинцев уже подали заявку на 'тысячу Зеленского'

"Зимову єПідтримку" в 1000 грн можно потратить на рестораны, фотосессии, аренду яхты, гостиницу и даже автомойку. И все это происходит на средства налогоплательщиков.

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Об этом заявил заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Народный депутат проанализировал перечень услуг, на которые можно потратить полученную помощь со счета "Национальный кэшбек".

На что можно потратить деньги
Как работает программа
Что следует знать украинцам
"Зимнюю 1000" можно потратить на автомойку, гостиницу или аренду яхты – и все это за наши налоги: нардеп указал на "интересный перечень"
"Зимнюю 1000" можно потратить на автомойку, гостиницу или аренду яхты – и все это за наши налоги: нардеп указал на "интересный перечень"
"Зимнюю 1000" можно потратить на автомойку, гостиницу или аренду яхты – и все это за наши налоги: нардеп указал на "интересный перечень"

Из бюджета (наполняемого налогами всех украинцев) "зимнюю поддержку" можно потратить:

  • на аренду яхты
  • пятизвездочные отели Hyatt или Fairmont
  • автомойку
  • автогражданку
  • рестораны
  • фотосессии

"И все это зимняя поддержка и за средства налогоплательщиков", – отметил Железняк.

Как можно оформить заявку через "Дію"?

"Дію" нужно обновить, потому что новые сервисы появляются после обновления приложения. После этого на главном меню появится плашка "Зимова єПідтримка". Надо зайти в этот раздел, выбрать карту, на которую будет производиться выплата. Это такая же карта, которая используется для программы "Национальный кэшбэк".

"То есть если у вас уже есть эта карта, то вы просто ее выбираете. Если вы еще не включились в программу "Национальный кэшбек", "Дію" вам предложит перейти к одному из 14 банков-партнеров, и в приложении банка оформить себе карту "Национальный кешбек". Далее нужно отметить, что средства вам будут поступать на эту карту и подать заявку на детей. "Дія" автоматически подтянет свидетельства о рождении детей, но если цифрового свидетельства нет, то можно ввести номер свидетельства ребенка, "Дія" проведет верификацию", – объясняет замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники создают фейковые сайты под видом программ государственной поддержки, таких как "Зимова єПідтримка", чтобы похищать данные и средства граждан. Схема работает по рассылке подозрительных ссылок, где жертвы вводят свои банковские данные якобы для получения "зимних" 1000 грн, после чего мошенники списывают деньги.

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