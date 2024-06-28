Завод брата Медведчука передали государству: во сколько оценили имущество

Имущество коллаборанта Виктора Медведчука и его родных продолжают изымать в пользу Украины. Теперь в управлении Национального агентства по выявлению активов (АРМА) оказался завод по производству кирпича во Львовской области, принадлежавший родственнику экс-нардепа.

Видео дня

Как сообщили в АРМА, Государственное бюро расследований передало в управление государства завод, конечными владельцами которого являются родные братья Медведчука и его друга, подозреваемого в государственной измене другого экс-нардепа Тараса Козака. Стоимость имущества оценивается в $5 млн.

В АРМА отметили, что за завод годами не платили налоги, а доходы от его работы уходили на финансирование вооруженной агрессии России против Украины. В этой связи в государственную собственность также перейдет и остальное имущество предприятия:

четыре внедорожника;

два экскаватора;

трактор;

автопогрузчики;

земельные участки общей площадью более 10 га;

нежилые помещения площадью более 31 тысячи квадратных метров.

В июне 2023 года Вооруженным силам Украины уже был передан арестованный автопарк предприятия стоимостью свыше $1 млн. Также был наложен арест на имущество братьев Медведчука и Козака, которое они успели переписать на ближайших родственников или подставных лиц.

В апреле 2022 года брат Тараса Козака заключил 30 договоров купли-продажи и четыре сделки дарения на имущество стоимостью $3,5 млн. В частности:

4 квартиры в Киеве, квартира во Львове и дом на Самборщине, два земельных участка площадью почти 0,5 га были оформлены на его мать;

две квартиры, два паркинга и нежилое помещение во Львове – на гражданскую жену;

три дома во Львове и три земельных участка – на других приближенных лиц.

Это уже не первый раз, когда Украина продает арестованное имущество Медведчука или приближенных к нему людей. К примеру, яхта предателя Royal Romance стала первым активом, арестованным за границей, но проданным на украинском государственном аукционе. Кроме того, у него изъяли более 300 картин: из них 112 передали украинским музеям, а остальные проданы на аукционе.

Также OBOZ.UA сообщал о продаже другого имущества Медведчука – элитного автомобиля Maybach и 20 коллекционных часов. Среди них – модели с портретом супруги Медведчука Оксаны Марченко и с изображением Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!