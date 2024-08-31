Зарплаты военных с 1 сентября: названы размеры

В Украине заработная плата военных в сентябре не должна измениться. Согласно действующим правилам, размер вознаграждения будет сохраняться по меньшей мере до конца 2024-го.

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Согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задания в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для попавших в плен; 70 тыс. грн доплаты для находящихся на передовой месяц.

Как напоминает Главком, до конца 2024 года минимальная заработная плата мобилизованного военнослужащего составит 33 тыс. грн. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника в размере 20 тыс. грн и оклада по воинскому званию в размере 13 тыс. грн. Указанные выплаты не подлежат налогообложению военным сбором в размере 1,5%.

Сколько будут платить военным за уничтожение техники?

На сайте Верховной Рады уже зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы". Выплату предлагают распределять между участвующими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники.

За уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тыс. грн.

За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше – 100 тыс. грн.

За другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – 30 тысяч гривен.

За ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО – 370 тыс. грн.

За уничтожение средства контрбатарейной борьбы и РЭБ – до 150 тыс. грн.

За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа и баллистических ракет – 100 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственный центр занятости опубликовал более 266 тысяч вакансий. На единственном портале в госоргане свои вакансии также размещают и международные организации и компании. Большинство из них предлагает зарплату в размере от 50 тыс. грн.

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