Зарплаты военных с 1 июня: сколько будут платить

Зарплаты украинских военных с 1 июня 2025-го не изменятся. Действующий размер обеспечения должен сохраниться, если не будет пересмотрен бюджет на текущий год.

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Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:

30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;

для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ; 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;

для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен; 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.

Общая зарплата может варьироваться от 20 до 190 тысяч гривен в месяц. Самые большие выплаты получают те, кто непосредственно находится на первой линии обороны.

Надбавка за выслугу лет может стартовать от 5% - это за один год службы, и достигать отметки 50% за 25 лет службы и более. Надбавка за особенности прохождения службы выплачивается в размере 65% от суммы основных выплат.

В общем у контрактников, не тех, которые идут по программе "Контракт 18-24", есть привилегия - при подписании первого контракта лицо получает единовременную дополнительную выплату. Рядовые военные имеют право при подписании первого контракта получить помощь 24224 гривны, сержанты и старшины - 27252 грн, офицеры - 30280 грн.

Отметим, с марта 2025 года в Украине курсанты 1-2 курсов получают не менее 8 тысяч гривен, а курсанты 3-4 курсов - более 20 тысяч гривен в месяц. Такие изменения направлены на улучшение мотивации будущих офицеров и повышение престижа военной службы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Госстата, в Украине наибольший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в частности водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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