За старые 2 копейки заплатили больше 100 тысяч: почему коллекционеры "подрались" за монету

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.

Почему коллекционеры "подрались" за старую монету

Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".

"Монета крайне редкая", – рассказал автор объявления.

Что известно о монете

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

штамп монеты – АА;

она отчеканена из алюминия;

реставрации не подвергалась;

имеет дефекты – царапины и потертости.

Сколько стоят "обычные" 2 копейки

В то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав и другие монеты в 2 копейки. Дело в том, что они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена боевой бронированной машине "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал".

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