За что ни в коем случае не нужно платить в супермаркете: в Госпотребслужбе указали важное правило

В Украине согласно действующему закону покупатели не должны платить за товар, который они повредили (разбили) в торговом зале. Исключение: если повреждение товара произошло специально.

Об этом говорится в пояснении Госпотребслужбы. "Если вы разбили случайно товар, не торопитесь за него платить, ведь законодательство на стороне потребителей", – отмечают в ведомстве. Так, согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар.

Частью 2 статьи 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты, а также в соответствии с этой нормой запрещается заставлять потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.

"Поэтому если работники заведения настаивают на вашей вине, то ее нужно сначала доказать в суде. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества. Следует помнить, что возмещение средств за поврежденный/уничтоженный товар" осуществляется исключительно в судебном порядке. Но уже в суде магазин должен будет доказать, что вы сделали это намеренно", - отмечают в ведомстве.

В случае, когда после всех аргументов покупателя все равно продолжают принуждать платить за разбитый/поврежденный товар, необходимо вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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