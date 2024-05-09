"Вторая пенсия" в Украине: что тепер будет с проваленным законом

Народные депутаты настроены ввести в Украине накопительное пенсионное обеспечение – из-за демографической ситуации бюджет не выдерживает нагрузку, которую создают ежемесячные пенсионные выплаты. Поэтому законопроект о так называемой второй пенсии (№9212) доработают.

Об этом сообщили в Комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады. Как отмечается, то, что для принятия за основу законопроекта не хватило 12 голосов, говорит о поддержке трансформации системы пенсионного обеспечения депутатским корпусом.

"Это такой мучительный закон на самом деле. Мы все с вами во всех партиях говорили о том, что нужно менять пенсионное обеспечение наших граждан. Мы все понимаем, что это сверхсложный вопрос. Но мы понимаем, что если мы не будем двигаться, то мы ничего и не сделаем", – заявил главный автор Давид Арахамия ("Слуга народа").

Глава комитета Галина Третьякова, которая является соавторкой законопроекта, напомнила, что почти треть населения Украины (10,2 млн из 32-35 млн граждан) являются пенсионерами. "Солидарная система как таковая не способна выдержать эту нагрузку и крайне тяжело поддерживается финансово", – пояснила нардепка.

Глава подкомитета по вопросам социальной защиты Сергей Гривко подчеркнул, что, по данным ООН, Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. В результате сокращается трудоспособное население, а демографический показатель упал ниже единицы (т.е. идет спад населения).

"Соответственно для восстановления должного уровня пенсионного обеспечения в Украине необходимо внедрение обязательного накопительного пенсионного обеспечения как дополнительного элемента пенсионной системы", – добавил депутат.

В комитете считают, что внедрение новой пенсионной системы может способствовать консолидации украинцев в послевоенном восстановлении, поскольку пенсионные накопления могут инвестироваться в проекты восстановления страны в контексте интеграции Украины в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2023 года изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст по-прежнему составляет 60 лет. Но чтобы пойти на заслуженный отдых в этом возрасте, до его наступления нужно накопить не менее 30 лет стажа

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