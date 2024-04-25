Украинцам не будут платить "вторую пенсию" – депутаты Рады провалили законопроект

Народные депутаты провалили в первом чтении законопроект о т.н. "второй пенсию" – накопительном пенсионном обеспечение. Документ не набрал необходимого количества голосов – за него проголосовали лишь 214 нардепа.

Об этом сообщил первый замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). При этом он отметил: документ отправили на доработку его авторам – группе народных депутатов, среди которых глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Это решение поддержали 235 народных депутатов.

"Пенсионную реформу провалили в первом чтении. Популизм и безответственность, к сожалению, в этом раунде победили. Грустно", – прокомментировал голосование глава того же комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Вторая пенсия" украинцам "не светила" в любом случае

В свою очередь, Железняк отметил: "вторая пенсия" украинцам "не светила" в любом случае. Ведь:

у МВФ есть конкретная норма, что "любые изменения по пенсионной системе должны быть согласованы с Всемирным банком";

из-за войны в Украине непонятная ситуация с демографией, а потому провести соответствующие рассчеты не невозможно.

"Парламент провалил в первом чтении [голосование] по Закону о накопительном пенсионном обеспечении. [Но] Я не думаю, что даже в случае принятия был бы шанс для закона в ближайшем будущем", – резюмировал нардеп.

Что предусматривал законопроект о "второй пенсии"

Сам же отклоненный нардепами документ предусматривал внедрение обязательных пенсионных накоплений для работников, из которых в будущем должна была выплачиваться "вторая пенсия". Участие для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей) должно было быть добровольным, а для всех других категорий работников до 55 лет – обязательным.

Размер накопительного взноса, согласно документу, зависел от заработной платы. В 2023 году – 1%, в 2024 году – 1,5%, с 2025 года – 2%. Также взносы должны были дофинансироваться государством на паритетных началах – то есть сумма должна была удваиваться за счет госбюджета.

При этом в случае внедрения накопительного уровня пенсионной системы солидарные пенсии отменять не собирались. То есть обычные выплаты пенсионерам сохранились бы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 2023 года изменились требования к страховому стажу, который нужно накопить для выхода на пенсию. Общий пенсионный возраст по-прежнему составляет 60 лет. Но чтобы пойти на заслуженный отдых в этом возрасте, до его наступления нужно накопить как минимум 30 лет стажа.

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