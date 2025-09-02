Все пенсии украинцев посчитают по этой формуле: сколько можно получить и где можно проверить будущий размер выплаты

В Украине формула расчета пенсии, которая применяется ПФУ, приводит к значительному урезанию выплат. При том будущая пенсия зависит всего от нескольких показателей.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, формула расчета пенсии выглядит так:

средняя зарплата за три предыдущих года × ваш стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года достигает 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считают размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось на протяжении всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают так:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн.

Эта сумма – меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

За все время вашей карьеры ваша зарплата была на 10% выше средней. В таком случае соотношение вашей зарплаты к средней по стране составит 1,1. А формула расчета пенсии будет иметь следующий вид:

15 057,09 * 1,1 * 35 * 1% = 5 796,9 грн.

Изменить формулу расчета пенсий легко, однако для этого нужен финансовый ресурс. Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система, то есть выплаты действующим пенсионерам платятся за счет зарплат работающих. Пока в Украине не будут расти белые зарплаты, увеличиваться количество рабочих, рассчитывать на значительный рост пенсий не стоит.

Любой украинец может проверить, платит ли работодатель за него взносы и на какую пенсию он может рассчитывать. Для этого надо пройти идентификацию на портале ПФУ (например, с помощью своего банка), далее в "пенсионном калькуляторе" можно увидеть, какая пенсия могла бы быть, если бы вы с такими же показателями зарплаты имели бы полный стаж и достигли пенсионного возраста.

Если цифра, которую вы увидели в калькуляторе, маловата, но до пенсионного возраста еще далеко, вы все еще можете исправить ситуацию. Для этого можно либо вывести свою зарплату из тени. Кроме того, украинцы на сайте ПФУ могут подписать договор и делать добровольные взносы ЕСВ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

