В Украине запланировали масштабное переформатирование выплат: будет только одна, но большая

В Украине намерены провести глобальное переформатирование выплат для наиболее уязвимых граждан. В частности, предполагается, что количество выплат уменьшится до одной – однако ее сумма будет существенной.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: изменения произойдут в рамках проекта базовой соцпомощи.

"Будем реализовывать проект базовой социальной помощи. Вместо кучи разных выплат для семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, введем одну, но существенную выплату", – говорится в сообщении.

Кто будет получать базовую соцпомощь

Ранее на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) появился проект базовой соцпомощи. Программа ориентирована на наиболее уязвимых граждан – в частности:

одиноких матерей;

многодетные и малообеспеченные семьи;

пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

граждан, не имеющих достаточного дохода для обеспечения минимальных потребностей.

Согласно проекту, базовая сумма социальной помощи установлена на уровне 4 500 грн в месяц для первого члена семьи. Для каждого следующего члена семьи сумма помощи составит 70% от базовой величины – то есть 3 150 грн.

Однако это не означает, что всем получателям дадут одинаковую сумму. Размер пособия будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной для каждого члена семьи. Например, если совокупный доход семьи на одного человека ниже установленной базовой величины, разница будет компенсироваться за счет социальной помощи.

Для пенсионеров размер пособия будет рассчитываться в зависимости от страхового стажа. В частности:

до 10 лет стажа – 53% от базовой величины (2 385 грн);

от 10 до 20 лет стажа – 62% (2 790 грн);

от 20 до 30 лет стажа – 70% (3 150 грн);

более 30 лет стажа – 88% (3 960 грн).

В то же время ожидается, что базовая социальная помощь будет предоставляться по желанию граждан и не будет упразднять их право на другие виды социальной помощи. Заявление на получение помощи может подавать лицо, уже получающее один или несколько из следующих видов государственной поддержки.

"Социальные карточки" для украинцев

Ранее в Украине появилась возможность подавать онлайн-заявления на социальные услуги – через специальный онлайн-портал. Предполагается, что в будущем на том же портале можно будет оставлять заявки на соцвыплаты.

Также ресурс будет сохранять "социальные карточки" каждого получателя помощи со всей историей услуг и выплат. Кроме того, появится возможность начисления базовой социальной помощи через Дію.

"Мы хотим, чтобы в дальнейшем в этой системе была вся социальная история человека. Следовательно, будет удобно обращаться по вопросам социальной защиты, кратко внося информацию о себе. И сама система будет подбирать и предлагать те виды поддержки, которые могут быть доступны для человека", – рассказала тогда глава ведомства Оксана Жолнович.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по уверению министерства, реформа системы социального страхования не повлияет на выплаты людям с инвалидностью. Они продолжат получать пенсии, выплаты и другие виды социальной поддержки.

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