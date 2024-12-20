Украинцам рассказали, что будет с их выплатами по инвалидности после реформы: будут ли выдавать поддержку

Реформа системы социального страхования не повлияет на выплаты людям с инвалидностью. Они продолжат получать пенсии, выплаты и другие виды социальной поддержки.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: если инвалидность установлена ​​пожизненно – таким людям не нужно проходить повторный осмотр для установления инвалидности.

"Пенсии и выплаты такие лица также будут получать пожизненно. И они будут индексироваться, как и сейчас, каждый год", – говорится в сообщении.

В то же время утверждается: реализация реформы обеспечит "лучшую поддержку людям, столкнувшимся с тяжелой травмой или болезнью". При этом, заверили в министерстве, она никоим образом не сужает права людей, уже имеющих инвалидность.

"Люди с инвалидностью будут продолжать получать все пенсии, выплаты и другие социальные гарантии. В полном объеме", – рассказали в Минсоцполитики.

Что предусматривает реформа системы социального страхования

В настоящее же время, рассказали в министерстве, там готовят к рассмотрению во втором чтении правительственный проект закона №12209 о реформировании системы общественного страхования. Согласно ему:

статус инвалидности остается;

все группы инвалидности остаются;

для всех лиц, имеющих инвалидность, а также пострадавших от несчастного случая, сохраняются все выплаты на весь период установленной инвалидности или степени потери трудоспособности потерпевшим;

если у человека инвалидность или степень потери трудоспособности потерпевшим установлены бессрочно, все выплаты по нему сохраняются пожизненно, потребности проходить какую-либо переоценку нет.

При этом запланирован ряд изменений. В частности:

максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в случае несчастного случая на производстве увеличится до 5 минимальных заработных плат – 40 тыс. грн (сейчас максимальный размер выплаты – 32 тыс. грн);

больничный будет оплачиваться до 14 месяцев – ведь "тяжелые травмы или заболевания могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека";

для людей с частичной трудоспособностью снимаются ограничения в три месяца в выплатах пособия по безработице.

"Иногда поиск работы, устраивающей человека, может занять больше времени. Планируется увеличить время, в течение которого государство будет финансово поддерживать человека", – объяснили в министерстве.

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