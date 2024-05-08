В Украине впервые выставили на аукцион биткоин: продают дешевле рынка

В системе государственных аукционов ProZorro появилась возможность выставлять на торги цифровые активы. Первым лотом стал 0,1 Bitcoin, который уже выставили на продажу.

Согласно данным платформы Ubiz, которая является аккредитованной площадкой Prozorro. Продажи, начальная цена десятой доли биткоина составляет 188 тыс. грн. Это значительно дешевле рыночной стоимости криптовалюты.

Согласно курсу криптоагрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 7 мая первая криптовалюта торгуется на уровне $63 840 за 1 BTC. То есть более 250 тыс. грн за 0,1 BTC.

Проверить наличие биткоина сможет каждый. Для этого нужно задать в поисковый запрос номер криптокошелька, на котором он хранится: bc1q0r5wr5qjxa8q0y0ukgyp5zphkmwye87ljrxr7x.

"В соответствии со статьей 177 ГК Украины, каждое юридическое или физическое лицо, имеет право (возможность) полностью открыто, законно приобрести через аукцион цифровые вещи", – говорится в сообщении.

Торги начнутся 14 мая, чтобы принять участие в них, придется уплатить регистрационный взнос в размере 340 грн, а также 9,4 тыс. грн гарантийного взноса. Шаг составит 1880 грн без НДС. Чтобы принять участие, необходимо:

По обычной процедуре Prozorro. Продажи стать участником аукциона: подать заявку и уплатить гарантийный взнос. Выиграть аукцион путем повышения ставок. Подписать Протокол. Официально с банковского счета юридического или физического лица произвести оплату. Подписать договор купли-продажи (можно и посредством электронной цифровой подписи). Получить цифровой актив на свой кошелек.

Также OBOZ.UA сообщал, что банковские счета украинцев блокируют из-за продажи криптовалюты. И хотя банки не запрещают таких операций, часто перевод заканчивается длительным выяснением обстоятельств или даже закрытием счета.

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