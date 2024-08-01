В Украине резко вырастут налоги, но план могут изменить: что предлагает крупнейший бизнес

До конца года Украине критически не хватает 500 млрд гривен – эти деньги хотят получить, увеличив доходы бюджета, в том числе увеличив налоги. Украинский бизнес пытался убедить правительство не идти на этот шаг, заменив его другими мерами. Правительство уверяет, что иного пути нет, но готово внести некоторые коррективы в модель повышение налогов.

Видео дня

Ряд бизнесменов уже подверг критике идею повышения налогов и заявил о необходимости пересмотреть предложенные Кабмином нововведения. Предприниматели призывают сконцентрироваться не на повышении налогов, а на детенизации экономики.

Именно это Совет предпринимателей обсуждал на круглом столе с представителями правительства. Встреча прошла 31 июля в клубе Кабинета министров. OBOZ.UA выбрал главное.

Позиция бизнеса

О позиции бизнеса сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, участвовавший в круглом столе в составе делегации от Совета предпринимателей.

"Наша основная гипотеза и опасения, что увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса и, наконец, будет иметь очень краткосрочный эффект, после которого налогов будет собираться даже меньше, чем сейчас. Мы считаем, что пока большое количество крупных и очень крупных бизнесов используют дробление на ФЛП, зарплаты в конвертах, дыры в таможне, обход акцизов – не стоит говорить о повышении налогов, а нужно сфокусироваться на их администрировании и справедливости по их уплате всеми", – сказал банкир.

По словам Гороховского, условия для украинских импортеров пока намного более благоприятные, чем для экспортеров, несмотря на "глубоко отрицательное сальдо внешней торговли". Также бизнесмены подняли и другие темы, в частности экономическую мобилизацию, либерализацию рынка виртуальных активов и продажу конфискованного в решётки имущества.

Недостающие средства должны быть разделены между выплатами зарплат военным и закупкой оружия, техники и другими критическими расходами (60% и 40% соответственно). Гороховский отметил, что "дыру" в 500 млрд грн планируют закрыть из разных источников:

почти 3/4 – путем увеличения внутренних заимствований , а также перевыполнение действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики;

, а также перевыполнение действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики; около 1/4 – через пересмотр налогов.

В то же время Совет предпринимателей выдвинул ряд предложений, чтобы обойти повышение налогов. Как пояснил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"), это в частности:

борьба с заработной платой в "конвертах" ;

; борьба со схемой оптимизации налогов, из-за умножения компанией большого количества ФЛП ;

; проведение ревизии среди бизнеса по поводу того, кто меньше платит налогов, чем средний показатель по отрасли, и стимулирование их платить больше ;

; детенизация таможни ( борьба с контрабандой );

); отказ от программы "украинского кэшбека" (разными оценками, он будет стоить бюджету 1-3 млрд грн до конца 2024 года);

(разными оценками, он будет стоить бюджету 1-3 млрд грн до конца 2024 года); сокращение бюджетных программ, которые не могут освоить средства.

Позиция правительства

От государства на встрече присутствовали председатель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Рустем Умеров и глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев ("Слуга народа").

По результатам круглого стола Гетманцев заявил, что бизнес массово публично поддержал детенизацию украинской экономики. По его словам, в настоящее время в тени находится до 500 млрд грн налогов. Поэтому, если бы весь бизнес стал белым, налоги можно было бы не повышать.

"Да, повышение зарплатных налогов является штрафом на добросовестного плательщика, ведь ложится на белые зарплаты и не трогает черные", – признал нардеп. Он подчеркнул, что именно "белый" бизнес является основным выгодоприобретателем детенизации.

Гетманцев подчеркнул, что украинские власти и население много лет поддерживали теневой оборот денег. Поэтому он принял предложение Совета по совместной работе по детенизации экономики.

В Министерстве финансов напомнили, что Украина не может использовать средства, переданные международными партнерами, для финансирования обороны, поэтому невозможно перебросить на армию средства из невоенных программ. Такие издержки покрываются только за счет внутренних ресурсов.

"Вопрос обеспечения сектора безопасности и обороны сегодня в приоритете. Мы предложили способы и готовы к дискуссии и рассмотрению всех позиций, однако мы должны в кратчайшие сроки наработать совместное конструктивное решение для обеспечения запроса сил обороны. Решение должно быть принято до сентября", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Также ранее в Кабмине предложили обложить налогом посылки дороже 45 евро (кроме тех, которые посылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи). В Верховную Раду уже внесли соответствующий законопроект. Впрочем, глава бюджетного комитета Роксолана Подласа уже предположила, что парламент не сможет собрать достаточно голосов, поскольку это предложение вызывает очень много негатива.

Ранее OBOZ.UA писал, почему Минфин не хочет вместо повышения сбора поднять налог на добавленную стоимость. Министр финансов Сергей Марченко считает, что рост НДС автоматически повысит цены на товары и ударит по незащищенным слоям населения, например, пенсионерам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!