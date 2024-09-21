В Украине продают самую маленькую квартиру: как выглядит жилье площадью с кладовку

В Харькове продают одну из самых маленьких квартир в Украине. Речь идет о жилье, площадью всего 10 квадратных метров. Такое жилье продают всего за 6500 долларов.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продам свою гостинку со своим санузлом. За документами идет изолированная квартира площадью 10,3 квадратных метра. Косметический ремонт, транспорт за минуту ходьбы. Дом ОСМД. 10 минут пешком до метро. Очень хорошие соседи. Идеально под сдачу в аренду, можно под маникюрный или массажный салон", – говорится в объявлении.

Самые дешевые квартиры Киева

Среди квартир, имеющих кухню и собственный санузел, самый дешевый вариант в Киеве – квартира площадью менее 25 квадратов за 20,5 тыс. долларов. Жилье находится на цокольном этаже хрущевки в Соломенском районе (недалеко от метро "Берестейская").

При этом такое жилье на самом деле является апартаментами, а не полноценной квартирой. Вероятно, оно находится на нежилом этаже (в цокольном помещении). Кроме того, согласно Государственным строительным нормам, минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Все, что меньше, – апартаменты.

"Продам квартиру на цокольном этаже (не подвал) с окнами во двор, высоким потолком (2,8) и достаточно качественным ремонтом и бытовой техникой, а именно: стиральная машина, стеклокерамическая плита, вытяжка, теплый пол по всей квартире, бойлер, современный телевизор и т.д.", – говорится в объявлении.

На втором месте среди самых дешевых квартир – гостинка в Дарницком районе площадью 22 квадрата за 22 тыс. долларов. Особенность жилья: оно нуждается в капитальном ремонте. В квартире нет ни пола, ни дверей. На стенах в кухне остатки краски, а в комнате – подготовленная к чистовой отделке поверхность.

На третьем месте по уровню цен – квартира площадью менее 17 квадратов за 23 тыс. долларов. В отличие от предыдущего варианта, в этом жилище нет газа и отдельного помещения для кухни. Холодильник, электрическую плиту и небольшой стол разместили в прихожей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

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