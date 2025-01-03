В Украине появится новый вид помощи от государства: кому будут назначать и как ее получить

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат помощь в размере 1500 гривен на занятия физкультурой и спортом в спортивных клубах. Помощь рассчитана раз в квартал.

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Соответствующее предложение Министерства по делам ветеранов 3 января приняло Кабинет министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Средства будут выделяться в рамках бюджетной программы "Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших".

Программа продлится в экспериментальном режиме 2 года. В течение этого времени УБД и люди с инвалидностью раз в соответствующий квартал будут получать 1500 гривен для приобретения в безналичной форме услуг у зарегистрированных в Украине юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые проводят хозяйственную деятельность в сфере физической культуры и спорта.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что заявку на участие в программе можно будет подать через действие. Постановление вступает в силу 15 января.

Кроме того, Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов защитникам. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого". Также в ведомстве работают над улучшением системы питания военнослужащих и дополнительными финансовыми стимулами для защитников, чтобы повысить мотивацию и улучшить условия службы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) в течение последнего квартала. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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