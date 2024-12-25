В Украине перенесли новые налоги для "ФОПов": Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о переносе повышения налогов для физических лиц-предпринимателей ("ФОПов"). Решение вступит в силу не задним числом, а с началом 2025 года.

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Об этом стало известно с карты законопроекта №9319. Согласно информации на сайте Верховной Рады, 25 декабря документ был возвращен с подписью от президента, которому его передали 9 декабря.

Новые налоги для "ФОПов": что изменится после 1 января

Основным нововведением 2025 года для физлиц-предпринимателей является необходимость уплачивать военный сбор, который для других налогоплательщиков уже с 1 декабря 2024 повысился с 1,5% до 5%. Но 5% "ФОПы" не будут платить:

"ФОП" 1-й, 2-й и 4-й групп

Для этих физлиц военный сбор фиксирован – 10% минимальной зарплаты. Поскольку минималка с нового года не повышается и останется на уровне 8000 грн, платить нужно будет фиксировано по 800 грн. в месяц. Платить нужно до 20 числа каждого месяца вместе с единым налогом.

"ФОП" 3-й группы

Ставка военного сбора для третьей группы "единщиков" устанавливается на уровне 1% от дохода. К примеру, для "ФОПов" с ежемесячным доходом 30 тыс. грн это будет 300 грн. Оплата производится в течение 10 дней после подачи квартальной декларации. Также нужно подавать годовую декларацию – до 10 февраля года, следующего за отчетным (т.е. за 2025-й до 10 февраля 2026-го).

Также повышение налогов будет перенесено для юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

Кроме того, OBOZ.UA уже сообщал, что из-за распространенных схем по уклонению от налогообложения в Украине введут новые, более жесткие меры финмониторинга для "ФОПов". В частности, будет обращать особое внимание на резкое увеличение операций и исчерпание лимитов, дробление переводов и значительные суммы поступлений.

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