Банки согласовали новые правила проверки "ФОПов": какие транзакции могут вызвать подозрение

Из-за распространенных в Украине схем по уклонению от налогообложения в отношении физлиц-предпринимателей ("ФОПов") введут новые более жесткие меры финмониторинга. В частности, будут обращать особое внимание на резкое увеличение операций и исчерпание лимитов, дробление переводов и значительные суммы поступлений

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Об этом говорится в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Документ 10 декабря подписали Национальный банк Украины, Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ), Ассоциация украинских банков (АУБ), ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк, которому принадлежит и monobank.

В частности, в меморандуме представлены новые индикаторы риска, которые рекомендуется использовать банкам для проверки "ФОПов". Среди них:

резкое увеличение сделок по счету;

остаток "0" на начало и конец дня;

дробление переводов, в том числе круглыми суммами.

Тщательнее всего будут проверять "ФОПов" I группы, зарегистрированных в течение последних 6 месяцев – их ждет усиленный финансовый мониторинг. Для "ФОПов" II и III групп будут применять собственные рискоориентированные подходы банков.

Будет внедрена автоматическая проверка доходов клиентов с централизованными базами госорганов и обмен данными между банками-участниками меморандума. Также "ФОПов" будут проверять и относительно схем дробления, а именно будут обращать внимание на:

значительные поступления на счета "ФОПа" от юрлица или других хозяйствующих субъектов;

уплату юрлицом услуг "ФОПа", стоимость которых сложно оценить;

значительный объем финопераций по счетам нового "ФОПа";

достижение предельного объема дохода в год "ФОПа" за 2–3 месяца;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами ведения хозяйства.

Нововведения помогут побороть распространенные схемы с уклонением от налогообложения, уверен председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Особо он отметил необходимость противодействия дроблению среднего и крупного бизнеса.

"Приветствую Нацбанк и ведущие украинские банки с реальными действиями, направленными на предупреждение общеизвестных схем по уклонению от налогообложения и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем. Особо радует внимание к подделке среднего и крупного бизнеса на "ФОПов". Очевидно, эта преступная деятельность станет невозможной", – подчеркнул нардеп.

Также OBOZ.UA сообщал, что народные депутаты перенесли внедрение новых налогов для "ФОПов" с 1 октября на 1 января. Кроме того, были переписаны условия для резидентства Действия Сити, а благотворительная помощь, которую они оказывают ВСУ, освободили от налогообложения.

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