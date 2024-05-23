В Украине обменники и АЗС "снабжали" поддельной валютой: что решил суд

В Украине приговорили к тюремному заключению двух фальшивомонетчиков – они получили по 5 лет лишения свободы. Установлено, что фигуранты сбывали поддельные деньги через обменные пункты и АЗС.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, отметили там, сидеть мошенники не будут:

организатора схемы "освободили от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года";

его сообщницу также освободили от лишения свободы, но с испытательным сроком на 1 год.

В то же время, организатора лишили права заниматься деятельностью, связанной с оборотом иностранной валюты, на 2 года – и не стали конфисковать его имущество. Избежала конфискации и его сообщница.

"Установлено, что фигуранты, находясь в сговоре, сбывали поддельные денежные средства через обменные пункты и АЗС. К тому же, один из подозреваемых, чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем, приобрел квадроцикл и разнообразное имущество для собственных нужд. Квадроцикл, который буковинец приобрел за фальшивую валюту, был конфискован в доход государства", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, также будут судить мошенника, который приобрел в целях сбыта фальшивую валюту. Во время обыска у него дома было обнаружено 1 400 долларов. Грозит же мошеннику лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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