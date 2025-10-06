В Украине изменят к стажу для выхода на пенсию: кто не получит выплаты в 60 лет в 2026-м

Для того, чтобы иметь право на пенсию в Украине, нужно не только достичь определенного возраста, но и накопить необходимый страховой стаж. Требования к стажу постоянно растут, и в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа. Те, у кого меньше, – не смогут получить выплаты.

Видео дня

В целом в Украине действует ежегодное повышение требований к стажу, которое продлится до 2028 года. OBOZ.ua разобрался, когда и кто именно получит право на пенсию в 2026 году и что будет в ближайшие годы.

Так, в 2025 году украинцы могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, имея 32 года стажа. В 2026-м – это будет 33 года, и так до 2028-го, когда количество необходимого стажа достигнет 35 лет. Таким образом, если человек не успеет накопить 33 года стажа к 60 годам в 2026 году, ему придется ждать до 63 или 65 лет, либо дорабатывать недостающий период.

Для выхода на пенсию в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше. А минимальное количество стажа – для выхода на пенсию в 65 – остается неизменным, это 15 лет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Таким образом, по дате рождения можно сосчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и сам стаж.

Год рождения Год выхода на пенсию в 60 лет (при наличии необходимого стажа) Год выхода на пенсию в 63 года (при наличии необходимого стажа) Год выхода на пенсию в 65 лет (с минимальным стажем 15 лет) 1964 2024 2027 2029 1965 2025 2028 2030 1966 2026 2029 2031 1967 2027 2030 2032 1968 2028 2031 2033 1969 2029 2032 2034 1970 2030 2033 2035 1971 2031 2034 2036 1972 2032 2035 2037 1973 2033 2036 2038 1974 2034 2037 2039 1975 2035 2038 2040 1976 2036 2039 2041 1977 2037 2040 2042 1978 2038 2041 2043 1979 2039 2042 2044 1980 2040 2043 2045

Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Параметр на 2026 год окончательно еще не утвержден, однако Кабинет министров в проекте госбюджета предлагает установить его на уровне 2 595 грн (на 234 грн больше, чем 2025-м).

Важно учесть: 2017-м, когда вводили поэтапное усиление требований к стажу, планировалось, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию аж в 65 лет.

Однако эти планы разрабатывали еще до коронавируса и полномасштабной войны. Кроме того, тогда в правительстве считали, что украинцы будут легализовывать свою работу, чтобы зарабатывать необходимый стаж. А сейчас значительное количество работающих все еще остается в тени.

Кроме того, до 2004-го стаж считали по записям в трудовых книжках. А после 2004-го – учитывают период уплаты взносов. Со временем выполнить норму по стажу становится сложнее и сложнее. Например, с 2004-го в стаж перестали засчитывать учебу и армию. Теперь, чтобы выполнить норму, украинцы почти всю жизнь должны работать непрерывно.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы должны перенести данные из своих бумажных трудовых книжек на портал ПФУ. Для этого есть время до июня 2026-го. Переносить данные могут и работодатели, и работники. Поэтому если у вас есть стаж до 2004-го, лучше проверить его отражение в своем кабинете на портале ПФУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!