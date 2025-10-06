В Украине изменят к стажу для выхода на пенсию: кто не получит выплаты в 60 лет в 2026-м
Для того, чтобы иметь право на пенсию в Украине, нужно не только достичь определенного возраста, но и накопить необходимый страховой стаж. Требования к стажу постоянно растут, и в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет нужно будет иметь минимум 33 года страхового стажа. Те, у кого меньше, – не смогут получить выплаты.
В целом в Украине действует ежегодное повышение требований к стажу, которое продлится до 2028 года. OBOZ.ua разобрался, когда и кто именно получит право на пенсию в 2026 году и что будет в ближайшие годы.
Так, в 2025 году украинцы могут выйти на заслуженный отдых в 60 лет, имея 32 года стажа. В 2026-м – это будет 33 года, и так до 2028-го, когда количество необходимого стажа достигнет 35 лет. Таким образом, если человек не успеет накопить 33 года стажа к 60 годам в 2026 году, ему придется ждать до 63 или 65 лет, либо дорабатывать недостающий период.
Для выхода на пенсию в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше. А минимальное количество стажа – для выхода на пенсию в 65 – остается неизменным, это 15 лет.
Таким образом, по дате рождения можно сосчитать собственный возраст выхода на пенсию. Конечно, также следует учитывать и сам стаж.
Если до 65 лет нет даже 15 лет стажа, пенсию украинец не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер – это разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.
При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Параметр на 2026 год окончательно еще не утвержден, однако Кабинет министров в проекте госбюджета предлагает установить его на уровне 2 595 грн (на 234 грн больше, чем 2025-м).
Важно учесть: 2017-м, когда вводили поэтапное усиление требований к стажу, планировалось, что по состоянию на 2028 год на пенсию в 60 лет будут выходить около 45% пенсионеров. Еще 50% будет работать до 63 лет и только 5% пенсионеров выполнят требование для выхода на пенсию аж в 65 лет.
Однако эти планы разрабатывали еще до коронавируса и полномасштабной войны. Кроме того, тогда в правительстве считали, что украинцы будут легализовывать свою работу, чтобы зарабатывать необходимый стаж. А сейчас значительное количество работающих все еще остается в тени.
Кроме того, до 2004-го стаж считали по записям в трудовых книжках. А после 2004-го – учитывают период уплаты взносов. Со временем выполнить норму по стажу становится сложнее и сложнее. Например, с 2004-го в стаж перестали засчитывать учебу и армию. Теперь, чтобы выполнить норму, украинцы почти всю жизнь должны работать непрерывно.
Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы должны перенести данные из своих бумажных трудовых книжек на портал ПФУ. Для этого есть время до июня 2026-го. Переносить данные могут и работодатели, и работники. Поэтому если у вас есть стаж до 2004-го, лучше проверить его отражение в своем кабинете на портале ПФУ.
