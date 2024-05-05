В Украине будут назначать пенсию по новым правилам: что изменили в законе

В Украине принят новый закон, который позволит засчитывать при расчете пенсии стаж, приобретенный в других крахнах. В частности, будет учитываться страховой стаж, приобретенный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению и взносы в Пенсионный фонд Украины не уплачивались.

Как пишет издание "На пенсии", человек по возвращении из-за границы, например, из Италии, сможет засчитать период работы в этой стране для определения права на пенсию в Украине в 60, 63 или 65 лет в зависимости от стажа.

Для этого необходимо будет предоставить в Пенсионный фонд документ, подтверждающий работу вне Украины. Однако следует обратить внимание, что такой стаж будет учитываться только для определения права на пенсию, но не будет учитываться при ее расчете.

Если у человека не хватает стажа, чтобы вовремя уйти на пенсию, весь заграничный стаж учтут, но сделают это условно. Этот условный стаж позволит уйти на пенсию вовремя, а вот размер самой пенсии будет определяться только исходя из стажа приобретенного в Украине, то есть только за то время, когда уплачивались страховые взносы. То есть работа за границей не будет влиять непосредственно на коэффициент стажа и размер пенсии.

"Закон предусматривает не относиться к страховому стажу с 19 февраля 2014 года периоды - военной службы, в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти" , – сообщили в Минсоцполитике.

Упрощается механизм выплаты пенсии для крымчан. Для них упразднено требование получения информации от Пенсионного фонда РФ. Теперь человеку, который переехал из Крыма, просто достаточно подать заявление, в котором указать, что он не получает пенсию в Крыму и желает его получить в Украине. Никаких подтверждений от пенсионных органов Крыма не требуется.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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