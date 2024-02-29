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В Украине 1 марта перепишут правила помощи ВПЛ: стало известно, что изменится

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
1,6 т.
Выплаты ВПЛ в Украине

В Украине с 1 марта заработают новые правила помощи для внутрипереселенных лиц (ВПЛ). Прежде всего, продолжат выплаты ряду граждан.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация. Выплаты будут продолжены:

  • на 6 месяцев для ВПЛ из числа пенсионеров;
  • для граждан, имеющих инвалидность 1 или 2 группы;
  • для детей с инвалидностью;
  • для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • для трудоспособных граждан, вставших на учет в Центр занятости или трудоустроившихся.

Кроме того, некоторые категории ВПЛ смогут претендовать на продление выплат с 1 марта после подачи нового заявления. Условием для получения пособия является материальное состояние семьи: размер дохода на человека не должен превышать 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Право на продление помощи в дальнейшем будут иметь следующие категории граждан, которые уже в феврале могут обратиться с заявлениями на продление выплат.

  • семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;
  • семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн;
  • семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);
  • малолетние дети, прибывшие без сопровождения родителей;
  • беременные женщины (начиная с 30 недели беременности).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в марте в Украине будет проведена масштабная индексация пенсий. В результате выплаты вырастут на 8% – в среднем на около 322 грн.

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