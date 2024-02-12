Охранники в супермаркетах нарушают права украинцев: что им запрещено делать

Зачастую охранники в супермаркетах и магазинах работают в них по найму от других компаний – а потому не представляют эти заведения. Соответственно, они и не имеют права заставлять покупателей платить за испорченный товар. Если же они все же делают это, то грубо нарушают законодательство. Что является причиной для вызова полиции.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: по поводу товаров покупателям всегда следует разговаривать только с продавцами магазина.

"Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, – часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей". Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Нужно требовать просмотра видео с камер наблюдения

При этом подчеркивается: в подобной ситуации покупателю стоит активно пытаться доказать свою невиновность. В частности, требовать просмотра видео с камер наблюдения.

Впрочем, признается, это может не возыметь нужного действия. В таком случае эксперты советуют вызывать полицию.

Как супермаркеты хитрят с акционными товарами

В то же время, отмечается, супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Если же торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

Как объяснили эксперты, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по ряду признаков.

Такими, в частности, являются форма и габариты. А также:

фасон;

цвет;

размер;

другие причины, по которым товар не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также:

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Впрочем, отмечают эксперты, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. В их список, среди прочего, входят:

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

аппараты для бритья и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, также супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. Делают они это ради того, чтобы получить от украинцев больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателям всю сдачу.

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