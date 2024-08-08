В стране ЕС меняют правила для украинцев: кому и для чего нужно оформлять документы

В Литве вводят новые правила трудоустройства украинцев без временной защиты. С сентября такие лица смогут работать в стране только после получения вида на жительство.

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Об этом сообщили в LRT. Отмечается: с 1 сентября иностранец – в т.ч., гражданин Украины, – который не имеет права на временную защиту, но не может вернуться в Украину из-за военных действий, однако при этом подал заявление на получение вида на жительство на основании работы или по гуманитарным причинам, будет иметь право работать в Литве только с даты получения этого документа – а не с даты подачи заявления.

"Эти изменения не будут иметь никакого влияния на украинских беженцев в Литве, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным Европейским Союзом. Департамент миграции выдает им электронные виды на жительство", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: те граждане Украины, члены их семей, а также лица без гражданства, проживавшие в Украине и выехавшие из нее в Литву в связи с полномасштабгой войной, которые воспользовались возможностью начать работу без разрешения службы занятости или решения о соответствии работы иностранца потребностям рынка труда Литвы, могут продолжать работать без вышеуказанного решения. Однако только при условии, что:

они подают заявление на получение вида на временное проживание на основании работы;

трудовые отношения продолжаются с тем же работодателем.

Кроме того, отмечается, новоприбывшие беженцы могут трудоустроиться, как только подадут в Департамент миграции заявление на получение вида на жительство на основании временной защиты. Т.е., для них процедура не изменилась.

Как сообщал OBOZ.UA в то же время, в 2024 году украинские беженцы в Норвегии могут получать по 520 евро (23 746 грн) в месяц, однако только при выполнении определенных условий. Правила ужесточились с июля 2024 года. Однако беженцам платят также и по 1500 евро (67207 грн) за возвращение в Украину.

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